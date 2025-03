Delhi Capitals Cricket Team vs Sunrisers Hyderabad Cricket Team, IPL 2025 10th Match Live Toss And Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 10वां मुकाबला आज यानी 30 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम (DC) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar patel) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. इस बीच रोमांचक मुकाबला में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अनिकेत वर्मा ने महज 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का स्कोर 123/6.

सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज अनिकेत वर्मा ने जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक:

SUNRISERS HYDERABAD: 37/4.

Aniket Verma says no problem & smashed his maiden fifty in IPL from just 34 balls against Delhi Capitals 🔥🔥🔥#DCvSRH pic.twitter.com/WIr0GgKbLd

— Manoj Karwasra (@aapka_manoj) March 30, 2025