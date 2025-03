DC vs SRH, IPL 2025 10th Match Scorecard: सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 164 रनों का टारगेट, अनिकेत वर्मा और मिशेल स्टार्क ने किया धमाकेदार प्रदर्शन; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

अनिकेत वर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals Cricket Team vs Sunrisers Hyderabad Cricket Team, IPL 2025 10th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 10वां मुकाबला आज यानी 30 मार्च को दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम (DC) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar patel) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. TATA IPL 2025, DC vs SRH Live Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच का लाइव स्कोरकार्ड

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

🚨 Indian Premier League 2025, DC vs SRH 🚨

Mitchell Starc dismissed Wiaan Mulder for 9 runs in 11 balls; caught by Faf du Plessis

Sunrisers Hyderabad - 163/10 after 18.4 overs#SRHvDC #DCvsSRH #SRHvsDC #DCvSRH #IPL2025 #TATAIPL2025 #TATAIPL #PlayWithFire #OrangeArmy… pic.twitter.com/1UDbjggYbW

— Sporcaster (@Sporcaster) March 30, 2025