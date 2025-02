सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति पॉवरलिफ्टिंग चैलेंज का प्रयास कर रहा है. फुटेज में उसे जिम में 165 किलो वजन के साथ अहंकार से भरा हुआ दिखाया गया है. क्लिप में बॉडीबिल्डर उपकरण की सतह पर आराम कर रहा है, जबकि एक महिला, जिसे उसकी पत्नी माना जाता है, उसे भारी बारबेल देकर मदद करती है. हालांकि, उसके जाने के बाद, स्थिति एक खतरनाक मोड़ ले लेती है. जबकि वह एक बार वजन उठाने में कामयाब हो जाता है, वह अगले प्रयास में संघर्ष करता है. बारबेल फिसल कर उसकी गर्दन पर गिर जाती है, जिससे वह फंस जाता है और मदद के लिए हांफने लगता है. तत्काल सहायता न मिलने पर, वह व्यक्ति भारी वजन के नीचे फंसा रहता है, जो उचित सहायता के बिना अपनी क्षमता से अधिक वजन उठाने के जोखिमों को उजागर करता है. यह भी पढ़ें: VIDEO: प्रपोजल ठुकराने पर सिरफिरे ने लड़की और खुद पर डाला पेट्रोल, CCTV में कैद खौफनाक मंजर

Gym was closed so he took his wife for a little support 🫨 pic.twitter.com/Co27bf4vPG

— Godman Chikna (@Madan_Chikna) February 10, 2025