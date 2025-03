हैदराबाद में एक अजीबोगरीब घटना में अज्ञात चोरों ने बुधवार रात मूसारामबाग के पूर्वी प्रशांत नगर में चार अपार्टमेंट परिसरों से कई जोड़ी जूते चुरा लिए. इस असामान्य चोरी से निवासी तब हैरान रह गए जब सुबह उन्हें पता चला कि उनके जूते और सैंडल गायब हैं. पीड़ितों में एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक महिला सब-इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, जिनके जूते भी चोरी हो गए. सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि यह काम छोटे चोरों ने किया था, जिन्हें अब स्थानीय लोग 'चप्पलचोर' कहते हैं. पुलिस ने अपराधियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. हालांकि यह अपराध मामूली लग सकता है, लेकिन इसने इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. निवासी अधिकारियों से ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए निगरानी कड़ी करने का आग्रह कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: सड़क पर रील बना रही पापा की दो परियों के पास आ पहुंचे कुत्ते, बचने के लिए दोनों ने लगा दी दौड़ (Watch Viral Video)

#Hyderabad :

New #ChappalChor Gang in Moosarambagh, Theft Shoes, Even Cops Footwear Not Spared

In a bizarre incident, #ShoeThieves (#JutaChor) targeted 4 apartments in #Moosarambagh, #thieves also stole the shoes and sandals of a police officials residing in one of the… pic.twitter.com/Xaav2DUiJE

— Surya Reddy (@jsuryareddy) March 13, 2025