सड़क पर रील बना रही पापा की दो परियों के पास आ पहुंचे कुत्ते, बचने के लिए दोनों ने लगा दी दौड़ (Watch Viral Video)

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इस प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर होने के लिए लोग तरह-तरह के वीडियो पोस्ट करते रहते हैं. कई लोग अपनी जान तक जोखिम में डालकर वीडियो बनाते हैं, ताकि उन्हें बढ़िया लाइक और व्यूज मिल सके, साथ ही उनके फॉलोअर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ सके. कुछ कंटेंट क्रिएटर्स (Content Creators) तो वीडियो बनाने के लिए अपनी सारी हदें तक पार कर जाते हैं और किसी भी जगह पर किसी भी वक्त वीडियो बनाने में जुट जाते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें बीच सड़क पर पापा की दो परियां रील्स बना रही थीं, तभी अचानक कुछ कुत्ते (Dogs) वहां पर पहुंच जाते हैं, जिनसे बचने के लिए दोनों लड़कियां दौड़ लगा देती हैं.

इस वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- कुत्तों ने मिडिल ऑफ द रोड पर रील बना रही लड़कियों को भगा दिया. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 902k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दर्ज कराई हैं. एक यूजर ने लिखा है- बसंती को कुत्तों के सामने नाचने से रोकते हुए कुत्ते, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- क्या हाल है, कुत्ते भी परेशान है रील वाली लड़कियों से. यह भी पढ़ें: Viral Video: प्यार जताने के बाद पालतू कुत्ते ने कर दिया युवक पर हमला, जानवर के इस व्यवहार को देख लोग हुए हैरान

रील बना रही पापा की परियों को कुत्तों ने दौड़ाया

Dogs Chased away Girls who were making Reels on Middle of the Road: pic.twitter.com/cKSSK93Hmm

