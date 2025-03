Bengaluru Animal Cruelty Case: 'कुत्ते को बेरहमी से पीटा, फिर गुप्तांग काटा': बेंगलुरू में 'बेजुबान' से दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार (Watch Video)

Bengaluru Animal Cruelty Case: बेंगलुरु के जयनगर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां शालिनी ग्राउंड्स के पास एक आवारा कुत्ते पर बेरहमी से हमला किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 13 मार्च की रात करीब 12 बजे दो लोगों ने कुत्ते पर ब्लेड से हमला किया और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गंभीर चोट पहुंचाई. इस दिल दहला देने वाली घटना का पता तब चला, जब एक एनिमल एक्टिविस्ट ने घायल कुत्ते को देखा. उसने तुरंत स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया.

घटना में शामिल दो आरोपियों में से एक को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान 23 वर्षीय नितीश कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार का रहने वाला है और पास के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है.

The state of humanity appears to be deteriorating, with cruelty extending not only towards vulnerable human beings but also towards innocent animals. In a shocking and deeply disturbing incident, the police arrested a 23-year-old daily-wage worker and launched a manhunt for his… pic.twitter.com/LdO1EgVRLQ

— Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) March 16, 2025