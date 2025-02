Tiger Cub and Wild Boar Fall into Well: एमपी के सिवनी में बाघ शावक और जंगली सूअर एक ही कुएं में गिरे, देखें वीडियो

भोपाल, 4 फरवरी: एक दुर्लभ और नाटकीय घटनाक्रम में सोमवार शाम को एक जंगली बाघ शावक और एक जंगली सूअर एक खेत के कुएं में गिर गए. मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक असामान्य दृश्य सामने आया, जहां शिकारी और शिकार दोनों को बचाव के लिए एक साथ इंतजार करना पड़ा, जबकि चिंतित ग्रामीण सदमे और भय में कुएं के चारों ओर इकट्ठा हो गए. नाटकीय घटना तब शुरू हुई जब बाघ शावक, जो अपनी प्राकृतिक शिकार प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है, जंगली सूअर का पीछा करने लगा. यह भी पढ़ें: Tigress Preys On Turtle: रणथंभौर नेशनल पार्क की मशहूर बाघिन 'रिद्धि' ने धूप सेक रहे कछुए का किया शिकार, देखें वायरल वीडियो

हालांकि, पीछा करने की प्रक्रिया ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब दोनों जानवर एक गहरे कुएं में गिर गए. जब दोनों जीव अपने पैरों को फिर से जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो वे भागने में असमर्थ हो गए. कुएं के आसपास इकट्ठा हुए ग्रामीण, शुरू में इस असामान्य और कमज़ोर स्थिति में एक भयंकर शिकारी और उसके शिकार को देखकर दंग रह गए. एक ही स्थान पर बाघ शावक और जंगली सूअर दोनों की मौजूदगी ने तत्काल कार्रवाई को प्रेरित किया. वन्यजीव बचाव दल को घटनास्थल पर बुलाया गया और दोनों जानवरों को कुएं से निकालने के प्रयास जारी हैं.

