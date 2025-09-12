CP Radhakrishnan Takes Oath: सीपी राधाकृष्णन ने आज, दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh), गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे. उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार और पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी (B. Sudarshan Reddy) को 300 वोट मिले थे. वरिष्ठ भाजपा नेता राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं.

