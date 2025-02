महाराष्ट्र के पुणे में जुन्नार-नारायणगांव रोड पर एक तेंदुआ देखा गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. तेंदुए को इलाके के पास टहलते हुए देखा गया, जिससे निवासियों और यात्रियों के लिए चिंता का विषय बन गया. तेंदुए के देखे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया. वीडियो में तेंदुए को रात के अंधेरे में सड़क पर घूमते हुए देखा जा सकता है. यह भी पढ़ें: Leopard spotted in Pune: पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड के रिहायशी इलाके पर दिखा तेंदुआ, लोगों में फैला डर, किया गया रेस्क्यू (Watch Video)

A leopard was spotted on the Junnar-Narayangaon Road, causing panic among commuters and residents.

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) February 21, 2025