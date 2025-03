Aamir Khan's ‘Laapataa Ladies’ Audition Viral: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म 'लापता लेडीज' में पुलिसवाले श्याम मनोहर के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था. हालांकि, बाद में यह रोल रवि किशन को मिल गया. अब आमिर खान के ऑडिशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस हैरान हैं. फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने पहले ही यह खुलासा किया था कि उन्होंने इस किरदार के लिए आमिर खान को कास्ट करने की सोची थी. लेकिन ऑडिशन के बाद उन्हें रवि किशन की परफॉर्मेंस ज्यादा प्रभावशाली लगी. Aamir Khan Dating Gauri Spratt: गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं आमिर खान, अपने जन्मदिन की प्रेस मीट में किया खुलासा

किरण राव का मानना था कि फिल्म को रियलिस्टिक टच देने के लिए किसी बड़े स्टार को लेना सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इस किरदार के लिए रवि किशन को फाइनल किया.

'लापता लेडीज' में रवि किशन ने पुलिस अफसर श्याम मनोहर की भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. उनकी दमदार परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से तारीफ मिली थी. अब जब आमिर खान के ऑडिशन का वीडियो सामने आया है, तो फैंस इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अगर आमिर इस रोल में होते तो फिल्म का लुक कैसा होता.

Aamir Khan auditioned for Ravi Kishan's role in Laapata Ladies but was rejected pic.twitter.com/BqHLOaRXqC

