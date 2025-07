Indore Cleanest City in India: इंदौर ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. केंद्रीय सरकार के सालाना स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार आठवीं बार देश का सबसे साफ शहर होने का खिताब मिला है. ये उपलब्धि दिखाती है कि कैसे मेहनत और सही प्लानिंग से शहर को स्वच्छ बनाया जा सकता है. पिछले दस सालों में इंदौर ने कचरे को रिसाइकिल करने और बायो-सीएनजी जैसे नए तरीकों से 15 लाख टन कचरे को यूजफुल रिसोर्स में बदल दिया है. 2023 के सर्वे के मुताबिक, यहां 98% कचरा प्रोसेस होता है, जो राष्ट्रीय औसत 70% से कहीं आगे है. लोग भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे ये मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन सकता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये तरीका और जगहों पर लागू हुआ, तो प्रदूषण 30% तक कम हो सकता है. इंदौर वासियों को इस गर्व की बधाई.

ये भी पढें: इंदौर में हिंदू किन्नरों का धर्मांतरण और HIV फैलाने का आरोप, जबरदस्ती लगाया जा रहा इंजेक्शन, PMO से हुई शिकायत; Video

Indore bags cleanest city tag for 8th time in a row in Central govt's annual cleanliness survey

— Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2025