Storm Alert: पूर्वी भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उत्तरी और मध्य हिस्सों में जबरदस्त गरज-चमक के साथ बारिश हो रही है. छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश दर्ज की गई है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, अगले 48 घंटों में बारिश और आंधी का असर बढ़ सकता है. खासतौर पर पूर्वी इलाकों में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इस दौरान बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

अगर आप प्रभावित क्षेत्रों में हैं, तो सुरक्षित स्थानों पर रहें और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें.

Very intense thunderstorms continue over southern Bihar, Jharkhand and north and central Bengal. Parts of Chhattisgarh East UP also observing thunderstorms. Gradually, the active region will shift eastwards with more concentrated and intense rainfall over next 48 hours.. pic.twitter.com/fzRTwVxr3O

— 🔴All India Weather (@pkusrain) March 21, 2025