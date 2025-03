काकीनाडा में जय बालाजी ट्रांसपोर्ट्स में सोमवार को पार्सल उतारते समय एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसमें चार कर्मचारी घायल हो गए. सीसीटीवी में कैद हुए विस्फोट ने मजदूरों में दहशत फैला दी, जिससे कई लोग भागने पर मजबूर हो गए. यह घटना तब हुई जब पटाखों से भरा एक पार्सल फट गया, जिससे परिसर में तेज आवाज और अफरा-तफरी मच गई. घायल मजदूरों को तुरंत इलाज के लिए काकीनाडा सरकारी जनरल अस्पताल (जीजीएच) ले जाया गया. अधिकारियों को संदेह है कि यह विस्फोट हैंडलिंग के दौरान घर्षण के कारण हुआ था. सटीक कारण का पता लगाने और किसी भी संभावित सुरक्षा चूक का आकलन करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. यह भी पढ़ें: VIDEO: मिर्जापुर के अष्टभुजा टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की गुंडागर्दी! ट्रक ड्राइवर और खलासी के साथ जमकर की मारपीट, घटना को लेकर लोगों में रोष

Four Workers were Injured after an Explosion, while unloading the parcels in #Kakinada

An #Explosion occurred at Jai Balaji Transports in Kakinada on Monday while a parcel of #firecrackers was being unloaded at the premises, caught in #CCTV

The sudden #blast caused panic among… pic.twitter.com/Dq3Hxa3it7

— Surya Reddy (@jsuryareddy) March 3, 2025