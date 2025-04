Truck Catches Fire on Highway: बिहार के बक्सर जिले में पटना-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर नय भोजपुर गांव के पास एक ट्रक में भीषण आग लग गई. ट्रक धू-धू कर जलने लगी, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, आग पर काबू पाने तक ट्रक का अधिकांश हिस्सा जलकर खाक हो गया.

#WATCH | Buxar, Bihar | A truck caught fire on the Patna Delhi National Highway near the Naya Bhojpur village. The fire brigade team is present at the spot. pic.twitter.com/MqiT0RN1bZ

— ANI (@ANI) April 20, 2025