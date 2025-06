Shefali Jariwala Dance Video With Prithvi Shaw: मशहूर अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला, जिन्हें "कांटा लगा" गाने से जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी, जिनका 27 जून को 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. शुरुआती रिपोर्ट्स में उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. उनके असमय निधन से मनोरंजन जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर शेफाली का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और अपने पति पराग त्यागी के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. यह वीडियो कथित तौर पर पृथ्वी शॉ के 25वें जन्मदिन (9 नवंबर 2024) की पार्टी का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शेफाली पूरी मस्ती में दिल खोलकर डांस कर रही हैं और माहौल को खुशनुमा बना रही हैं. अब यह वीडियो उनकी यादों को ताजा कर रहा है और फैन्स इसे भावुक होकर साझा कर रहे हैं.

My Man Prithvi Shaw having time which Sachin , Lara , and Sehwag could just dream off 💀💀

.#PrithviShaw pic.twitter.com/Zc1tfsDKf1

— Intent Merchant (@Nervous__90s) November 9, 2024