Kevin Pietersen's Advice for Prithvi Shaw: इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने अपने X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर भारतीय बल्लेबाज़ सरफराज खान की जबरदस्त शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ की है. सरफराज ने हाल ही में एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें उनका फिट और बदला हुआ रूप नजर आया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीटरसन ने सरफराज के प्रयास को "Outstanding effort" करार दिया और कहा कि उन्हें यह देखकर अच्छा लगा कि सरफराज ने अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा व्यवस्थित किया. साथ ही केविन पीटरसन ने भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को भी सरफराज से प्रेरणा लेने की सलाह दी. उन्होंने लिखा, "क्या कोई पृथ्वी को ये दिखा सकता है? ये संभव है! मजबूत शरीर, मजबूत दिमाग!" बता दें कि सरफराज खान ने पिछले दो महीनों में 17 किलो वजन कम किया है, और अब वह भारतीय टीम में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं.

सरफराज खान के ट्रांसफॉर्मेशन पर केविन पीटरसन:

Outstanding effort, young man! Huge congrats and I’m sure it’s going to lead to better and more consistent performances on the field. I love the time you’ve spent reorganising your priorities!

LFG! 🚀

Can someone show Prithvi this please?

It can be done!

Strong body, strong… https://t.co/U6KbUXlfVf

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)