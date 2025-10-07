Prithvi Shaw Heated Argument Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय बल्लेबाज़ पृथ्वी शॉ महाराष्ट्र और मुंबई के बीच 7 अक्टूबर(मंगलवार) को खेले गए वार्म-अप मैच के दौरान मुंबई के खिलाड़ियों से तीखी बहस करते नजर आ रहे हैं. पृथ्वी शॉ इस समय महाराष्ट्र की ओर से खेल रहे हैं, इस मुकाबले में 220 गेंदों पर शानदार 181 रनों की पारी खेली. हालांकि, शॉ और मुंबई खिलाड़ियों के बीच यह बहस तब हुई जब उन्हें मुशीर खान ने आउट किया. इसके बावजूद, शॉ की यह बेहतरीन पारी आगामी 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीज़न से पहले एक मजबूत बयान साबित हुई है. गौरतलब है कि इस साल उन्होंने मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र की ओर से खेलने का फैसला किया था.

पृथ्वी शॉ की तीखी बहस का वीडियो:

Heated exchange between Prithvi Shaw and Mumbai players after his wicket! pic.twitter.com/l9vi1YgeYs — INSANE (@1120_insane) October 7, 2025

