इंटरनेट पर एक तेज़ रफ़्तार बाइक के ई-रिक्शा से टकराने का वीडियो वायरल हो गया है. X पर यूजर जेम्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में काली शर्ट पहने एक युवक को पीछे बैठे एक यात्री के साथ तेज़ रफ़्तार से बाइक चलाते हुए दिखाया गया है, जब वे सड़क पर अप्रत्याशित मोड़ लेते हुए ई-रिक्शा से टकरा जाते हैं. टक्कर लगने से रिक्शा चालक ज़मीन पर गिर जाता है, जबकि बाइकर और उसका यात्री भी सड़क पर गिर जाते हैं. वायरल वीडियो ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है, जिसमें कुछ लोग ई-रिक्शा के कमज़ोर निर्माण और अचानक मोड़ को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि अन्य व्यस्त सड़क पर बाइकर की लापरवाह गति पर उंगली उठा रहे हैं. इस घटना ने सड़क के बीच में रखे एक काले खंभे की मौजूदगी को लेकर भी चिंता जताई है, जिसे बचाने के लिए ई-रिक्शा चालक ने कथित तौर पर अपनी गाड़ी मोड़ी, जिससे टक्कर हो गई. यह भी पढ़ें: VIDEO: रुड़की में तेज रफ्तार का कहर! सड़क पार कर रही युवती को कार ने मारी टक्कर, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

E-Rickshaws are Unsafe And Dangerous! They should be BANNED. 🙏pic.twitter.com/kQA5zgIgjd

— Gems (@gemsofbabus_) June 28, 2025