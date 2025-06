भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास: शुभांशु शुक्ला का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा, Ax-4 मिशन की शानदार सफलता

भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है. वे Axiom-4 (Ax-4) मिशन के अंतर्गत स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पहुंचे. यह मिशन भारत के लिए गौरव का क्षण बन गया है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी भारतीय मिशन ने इतनी सटीकता से और इतनी तेज गति से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की दूरी तय की है.

इस मिशन में ड्रैगन कैप्सूल ने तय समय से लगभग 40-45 मिनट पहले अंतरिक्ष स्टेशन से डॉकिंग कर ली. यह यान 418 किमी की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 28,000 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ISS तक पहुंचा. लॉन्च के बाद महज 26 घंटे में यह यान अपने गंतव्य तक पहुंच गया, जो तकनीकी क्षमता और समय प्रबंधन का अद्वितीय उदाहरण है.

WATCH | #Axiom4Mission successfully docks at the International Space Station. The Mission has been piloted by India's Group Captain #ShubhanshuShukla

(Video: NASA via Reuters) pic.twitter.com/B9kXGc45kA

— ANI (@ANI) June 26, 2025