गोताखोरों की टोली पर हमला करने वाली शार्क ने निगल लिया कैमरा, फिर जो हुआ... Viral Video देखकर दंग रह जाएंगे आप

Viral Video: जंगल की तरह पानी में भी जीवों की एक अलग दुनिया बसती है, जहां से आए दिन हैरान करने वाले नजारे सामने आते रहते हैं. समंदर में रहने वाले जीवों के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए गोताखोर गहराई में उतरते हैं, जहां उनका सामना कई जीवों से होता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर समंदर की गहराइयों में गोताखोरी (Diving) कर रहे कुछ डाइवर्स का एक चौंकाने वाला वीडियो (Viral Video) सामने आया है, जिसे देखकर यकीनन आपकी सांसें भी अटक जाएगी. वीडियो में अचानक से एक विशालकाय शार्क (Shark) गोताखोरों की टोली पर हमला कर देती है और इसी दौरान वो गलती से कैमरा निगल लेती है, फिर जो होता है, उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा.

इस वीडियो को एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 264.7k व्यूज मिल चुके हैं. इसके साथ कैप्शन लिखा है- शार्क कैमरा खाती है, अपना मुंह फिल्माती है और उसे वापस उगल देती है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- ये तो सचमुच कुछ क्रेजी है, जबकि दूसरे ने लिखा है- नेचर के साथ चलने पर व्यक्ति जितना चाहता है, उससे कहीं अधिक प्राप्त करता है. यह भी पढ़ें: Viral Video: महिला का मालदीव ट्रिप बुरे सपने में बदल गया, स्विमिंग करते समय नर्स शार्क ने उंगलियों को काटा

गलती से कैमरा निगल गई विशालकाय शार्क

Shark eats camera, films own mouth, spits it back out pic.twitter.com/8uUFNMJ3jv

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 24, 2025