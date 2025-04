Maharastra Tourist Video: शर्मनाक! सिंहगढ़ फोर्ट पर युवकों ने किया विदेशी पर्यटक को परेशान, गालियां देने के लिए कहा, वीडियो आया सामने

सिंहगढ़, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के सिंहगढ़ किले को देखने के लिए रोजाना देश विदेश से हजारों पर्यटक पहुंचते है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है. जिसने अतिथि देवो भव का अपमान किया है. इस वीडियो में देख सकते है की कुछ युवक एक विदेशी पर्यटक को गालियां देने के लिए कह रहे है. जबकि उसको वह भाषा भी नहीं आ रही थी.

इस दौरान इस विदेशी पर्यटक ने भी इनसे उलझना ठीक नहीं समझा. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में काफी नाराजगी है और लोगों ने इन युवकों पर कार्रवाई की मांग की है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Agra Shocker: शर्मनाक! ताजमहल घूमने आई विदेशी पर्यटक से सेल्समैन ने की अश्लील हरकत, पुलिस ने किया गिरफ्तार

विदेशी पर्यटक को युवकों ने सिखाई गाली

The bravery and valor of Chhatrapati Shivaji Maharaj, renowned across the globe, continues to attract international tourists to Maharashtra's historic forts.

However, a video currently circulating on social media has stirred controversy, showing certain local youths encouraging… pic.twitter.com/xIaXQGxyv0

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) April 12, 2025