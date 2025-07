Indore Gold House Viral Video: 24 कैरेट सोने से नहीं बना है 'गोल्डन होम'! वीडियो वायरल होने के बाद मालिक ने मारी पलटी, क्रिएटर को थमाया नोटिस

Indore Gold House Viral Video: इंदौर में एक घर है, जिसे लोग सोशल मीडिया पर 'गोल्डन होम' बुला रहे हैं. एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि घर में हर तरफ 24 कैरेट का असली सोना लगा है. वीडियो को लाखों लोगों ने देखा. लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया है. जिस मकान मालिक ने खुद ये वीडियो बनवाया था, अब वही वीडियो बनाने वाले पर केस करने की बात कर रहे हैं.

कहानी शुरू कैसे हुई?

इंदौर के एक कंटेंट क्रिएटर, प्रियम सारस्वत, ने हाईवे इंफ्रा कंपनी के मालिक अनूप अग्रवाल के घर का एक वीडियो बनाया. इस वीडियो में खुद अनूप अग्रवाल और उनकी पत्नी घर की खासियतें बताते नजर आ रहे हैं. वीडियो में घर की दीवारों से लेकर स्विच बोर्ड तक, सब कुछ सोने का बताया गया. घर में खड़ी पुरानी लग्जरी कारें और आलीशान इंटीरियर देखकर लोग हैरान रह गए.

जब क्रिएटर ने पूछा कि क्या यह सब असली सोना है, तो मालिक अनूप अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, "हां, यह सब असली 24 कैरेट गोल्ड है".

