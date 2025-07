अफगानिस्तान बार्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी सेना ने 30 चरमपंथियों को मार गिराया

पाकिस्तान की सेना ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान से लगी अपनी सीमा पर 30 चरमपंथियों को मार गिराया है. सेना के मुताबिक, ये चरमपंथी सीमा पार करके पाकिस्तान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे सैनिकों ने नाकाम कर दिया.

यह घटना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद तनाव को और बढ़ा सकती है. पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि बड़ी संख्या में चरमपंथी सीमा पार करने की योजना बना रहे हैं. इसी जानकारी के आधार पर सेना ने पहले से तैयारी कर रखी थी. जैसे ही आतंकवादियों के समूह ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की, पाकिस्तानी सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया. दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई, जिसमें 30 आतंकी मारे गए.

#BREAKING Pakistan army says killed 30 militants trying to cross from Afghanistan pic.twitter.com/NL7kbqRjO2

— AFP News Agency (@AFP) July 4, 2025