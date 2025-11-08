Pakistan Afghanistan Peace Talks 2025: पाकिस्तान-अफगानिस्तान वार्ता विफल: इस्तांबुल में तीसरे दौर की बैठक बेनतीजा रही, सीमा पर जारी गोलीबारी

Photo- IANS

Pakistan Afghanistan Peace Talks 2025: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तीसरे राउंड की वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला. एक तरफ इस्तांबुल में तीसरे दौर की वार्ता चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सीमा पर दोनों पक्षों में गोलीबारी जारी थी. इस बीच अफगान सरकार ने जानकारी दी है कि दो दिवसीय बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला. न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने शनिवार को कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल, तुर्की में दो दिवसीय शांति वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला.

अफगानी न्यूज एजेंसी ने इस बैठक को लेकर अफगानी प्रवक्ता मुजाहिद के हवाले से कहा, "पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के गैर-जिम्मेदाराना रवैए और सहयोग की कमी के कारण, बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई."

इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा था, "पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता समाप्त हो गई है और अनिश्चितकालीन चरण में प्रवेश कर गई है. फिलहाल, बातचीत पूरी हो गई है."

उन्होंने कहा कि अफगान पक्ष लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है. अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि वे मौखिक समझौते का सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसा करने की कोई गुंजाइश नहीं है. हालांकि, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल युद्धविराम लागू है.

दूसरी तरफ, जमीनी स्तर पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं. हाल ही में सीमा पर हुई गोलीबारी में लगभग पांच लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए. इस्तांबुल में हुई इस वार्ता में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक वरिष्ठ सैन्य, खुफिया और विदेश कार्यालय के अधिकारियों की मौजूदगी में कर रहे थे.

दूसरी ओर, अफगान तालिबान पक्ष का नेतृत्व जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस (जीडीआई) के प्रमुख अब्दुल हक वासेक ने किया. अफगान के प्रतिनिधिमंडल में सुहैल शाहीन, अनस हक्कानी और उप आंतरिक मंत्री रहमतुल्लाह नजीब समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे.