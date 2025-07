बेंगलुरु के विवेकनगर से लंबे समय से चल रहे लोन विवाद को लेकर हत्या के प्रयास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 1 जुलाई को, सुब्रमणि ने कथित तौर पर पेट्रोल डालकर अपनी चचेरी बहन वेंकटरमणी के घर में आग लगा दी, जिससे वह और उसका बेटा मोहन दास घर के अंदर फंस गए. चीख-पुकार सुनकर पड़ोसियों ने उन्हें बचाया. सीसीटीवी में कैद हुई इस हरकत में देखा जा सकता है कि व्यक्ति आग लगाता है और चुपचाप चला जाता है. यह झगड़ा आठ साल पहले एक शादी के लिए दिए गए 5 लाख रुपये के लोन के भुगतान न किए जाने से उपजा था. सुब्रमणि, उनकी बहन पार्वती और उनकी बेटी महालक्ष्मी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत हत्या के प्रयास के लिए एफआईआर दर्ज की गई है. तीनों फरार हैं और पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Police की बर्बरता! आंखों में मिर्च डालकर पीटा, शरीर पर 50 जख्मों के निशान, Ajith Kumar के PM रिपोर्ट में दिखा खौफनाक सच

Bizarre in Bengaluru!

A man sets his relative’s house in Viveknagar on fire by pouring petrol following a dispute over a Rs 5 lakh loan. No casualties.

Why is the fear of law reducing in Bengaluru? @timesofindia pic.twitter.com/U95iIrfwSM

— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) July 4, 2025