Uorfi Javed का साहसी खुलासा: 'The Traitors' जीतने के बाद बोलीं- रेप थ्रेट्स और नफरत भी मुझे रोक नहीं सकतीं

Uorfi Javed (Photo Credits: Instagram)

Uorfi Javed Opens Up After Winning ‘The Traitors’: उर्फी जावेद ने रियलिटी शो 'The Traitors' जीतने के बाद अपना पहला इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है. इस इमोशनल पोस्ट में उर्फी ने अपने पिछले चार सालों के संघर्ष और मुश्किल भरे सफर को याद करते हुए बताया कि कैसे बिग बॉस ओटीटी से बाहर होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी. उर्फी ने एक एडिटेड वीडियो शेयर किया, जिसमें पहले करण जौहर उन्हें बिग बॉस ओटीटी से बाहर होने की घोषणा करते नजर आते हैं और फिर ‘The Traitors’ में जीत के बाद उनकी खुशी दिखती है. उन्होंने लिखा, "बिग बॉस हारने से लेकर द ट्रेटर्स जीतने तक का सफर आसान नहीं था. कितनी बार रोई, टूट गई, छोड़ देना चाहा, भाग जाना चाहा. गालियां, रेप और जान से मारने की धमकियां मिलीं, लेकिन कभी रुकी नहीं."

उर्फी ने खुलासा किया कि बिग बॉस में जाने के लिए उन्हें दोस्तों से कपड़े उधार लेने पड़े थे और शो से बाहर होने के बाद उन्होंने सोचा था कि शायद अब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा. उन्होंने लिखा, "जब बिग बॉस हारी, तो लगा आखिरी मौका भी गया. उस वक्त नहीं पता था उधार चुका पाऊंगी या नहीं." इसके बावजूद, उर्फी ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने लिखा, "लोग आज भी मुझ पर शक करते हैं, लेकिन नफरत मुझे रोक नहीं सकती. तीन ट्रेटर्स को बाहर किया, ये सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती. आखिरी वक्त तक स्ट्रैटेजी बनाती रही."

उर्फी जावेद का पोस्ट:

'The Traitors' का फिनाले गुरुवार को प्रसारित हुआ, जिसमें उर्फी जावेद और निकिता लूथर को सीजन वन के विजेता घोषित किया गया. दोनों ने मिलकर ट्रॉफी और 70 लाख रुपये का ईनाम जीता. इस शो में बॉलीवुड, टीवी और सोशल मीडिया से जुड़े 20 सेलेब्स शामिल हुए थे, जिनमें माहिप कपूर, अंशुला कपूर, राज कुंद्रा, अशिष विद्यार्थी, करण कुंद्रा, रफ्तार, जन्नत जुबैर, हर्ष गुर्जल और अन्य शामिल थे. उर्फी की इस हिम्मत और जज्बे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास के सामने कोई भी नफरत टिक नहीं सकती.