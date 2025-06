Sana Makbul Health Update: 'बिग बॉस ओटीटी 3' की विनर सना मकबूल अस्पताल में भर्ती, गंभीर बीमारी से जूझ रहीं एक्ट्रेस (See Pic)

Sana Makbul (Photo Credits: Instagram)

Sana Makbul Health Update: 'बिग बॉस ओटीटी 3' की विनर और एक्ट्रेस सना मकबूल इन दिनों एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सना को ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस नामक लिवर से जुड़ी बीमारी है, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई है. इस समय वह अस्पताल में एडमिट हैं और इलाज जारी है. सना की करीबी दोस्त और डॉक्टर आशना कंचवाला ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सना की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह अस्पताल के बेड पर बैठी नजर आ रही हैं और उनके हाथों में IV ड्रिप्स लगे हैं. आशना ने लिखा, “My strongest Diva. I’m so proud of you, for showing so much strength and resilience as you battle such a grave condition.” इसके साथ उन्होंने सना के जल्दी ठीक होने की दुआ भी की.

यह खबर ऐसे समय आई है जब कुछ ही दिन पहले ईद के मौके पर सना ने अपनी एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह लाल लहंगे में मुस्कुराती नजर आई थीं. हालांकि अब उनकी हेल्थ कंडीशन फैंस को काफी परेशान कर रही है. मार्च में एक पॉडकास्ट में सना ने पहली बार खुलासा किया था कि उन्हें 2020 से लिवर से जुड़ी बीमारी है. उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद लिवर पर हमला करती है. उन्होंने यह भी कहा था कि इस बीमारी के कोई खास लक्षण नहीं होते, लेकिन इसके प्रभाव अंदरूनी रूप से काफी गंभीर होते हैं. उन्होंने यह स्वीकार किया था कि करियर के उभरते वक्त उन्हें मजबूरन ब्रेक लेना पड़ा और तब से वह अपनी हेल्थ पर फोकस कर रही हैं.

सना मकबूल का लेटेस्ट पोस्ट:

सना मकबूल को 'खतरों के खिलाड़ी 11' में भी देखा गया था और उन्होंने सीरियल 'विष' में डॉ. आलिया सान्याल का किरदार निभाया था. उन्होंने 2014 में तेलुगू फिल्म 'दिक्कुलु चूडाकू रमैया' से फिल्मी डेब्यू किया था. फिलहाल, फैंस उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वह जल्दी ही ठीक होकर फिर से स्क्रीन पर वापसी करेंगी.