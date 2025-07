VIDEO: 'मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं मर ही जाता हूं': Ahmedabad में पुलिस रेड के दौरान अपराधी का हाई-वोल्टेज ड्रामा

Ahmedabad Crime News: गुजरात के अहमदाबाद का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक वांछित अपराधी पुलिस की छापेमारी के दौरान बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल से कूदने की धमकी देता नजर आ रहा है. यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब तीन घंटे तक चला, जिसे अपराधी ने खुद सोशल मीडिया पर लाइव किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम संजय सिंह तोमर उर्फ ​​''शूटर'' है, जो कई मामलों में वांछित है. उस पर मारपीट, दंगा कराने और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप हैं.

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम को 7 जून को अभिषेक के फ्लैट में होने की सूचना मिली थी. जब टीम छापेमारी के लिए पहुंची तो उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और सीधे किचन की बालकनी से बाहर आकर साइड में खड़ा हो गया.

