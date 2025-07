Kolkata FF Result Today: कोलकाता में खेले जाने वाले पॉपुलर सट्टा मटका गेम (Satta Matka Game) कोलकाता फटाफट (Kolkata FF Fatafat) के 5वें राउंड का परिणाम घोषित कर दिया गया है. 4 जुलाई 2025 का Kolkata FF Result आज 8 राउंड्स (बाज़ी) में घोषित किया जा रहा है. पहली बाज़ी सुबह 10:03 बजे और आखिरी बाज़ी रात 8:33 बजे घोषित होगी. यह खेल कोलकाता के लोगों के बीच काफी फेमस है और हर 90 मिनट पर एक नया रिजल्ट आता है. खिलाड़ी kolkataff.com या kolkataff.in पर जाकर लाइव रिजल्ट और फुल चार्ट चेक कर सकते हैं.

हालांकि, ध्यान रहे कि यह खेल जोखिम भरा है. खेलने से पहले नियमों की जानकारी ज़रूरी है और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए जिम्मेदारी से खेलें.

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM