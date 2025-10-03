Kolkata Fatafat Result Today, October 3, 2025: कोलकाता फटाफट (Kolkata FF) के आज के नतीजे (03 October Result) दिन जारी किए जाएंगे. पहले राउंड के नतीजे पहले ही जारी किए जा चुके हैं. सट्टा मटका (Satta Matka), पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले लॉटरी खेलों में से एक है. इस खेल में आठ राउंड या "बाजी" होते हैं, जो दिन भर अलग-अलग समय पर आयोजित होते हैं और हर दांव के बाद नतीजे घोषित किए जाते हैं. 03 अक्टूबर, 2025 के कोलकाता फटाफट के नतीजे (Kolkata Fatafat Results) ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं. लोग सुबह से रात तक चलने वाले इन ड्रॉ में अपने चुने हुए नंबरों के आधार पर नतीजे देख सकते हैं.

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि लॉटरी और सट्टे जैसे खेल आर्थिक नुकसान और लत का कारण बन सकते हैं. इसलिए, मनोरंजन के लिए भी, इनमें शामिल होने से बचना चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित निवेश में लगाना चाहिए.

डिस्क्लेमर: लेटेस्टली लॉटरी खेलने का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करता है. सावधान रहें क्यों कि बहुत ज्यादा लॉटरी खेलना लत बन सकता है और इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है.

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. 370 Kolkata FF 0

