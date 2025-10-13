Kolkata Fatafat Result Today, October 13, 2025: कोलकाता फटाफट लॉटरी, 13 अक्टूबर 2025 के परिणाम आज दिन भर जारी किए जाएंगे. पहली 'बाजी' का रिजल्ट घोषित भी कर दिया गया है. कोलकाता फटाफट या कोलकाता एफएफ (Kolkata FF) एक बेहद लोकप्रिय सट्टा मटका-शैली का खेल है, जो दिन भर में आठ राउंड में खेला जाता है. प्रत्येक राउंड के परिणाम लगभग हर 90 मिनट में घोषित किए जाते हैं. खिलाड़ी kolkataff.com या kolkataff.in पर जाकर लाइव परिणाम और विजेता संख्याएं देख सकते हैं. खेल सुबह 10:00 बजे शुरू होता है और रात 8:30 बजे तक चलता है.

प्रत्येक राउंड में अलग-अलग संख्याओं पर दांव लगाया जाता है, और भाग्यशाली खिलाड़ियों (Satta Matka) को बड़े पुरस्कार मिलते हैं. हजारों लोग हर दिन कोलकाता फटाफट में अपनी किस्मत आजमाते हैं.

ये भी पढें: Satta Matka: सट्टा मटका की आदत पड़ेगी भारी, जानें नुकसान और इससे बचने के उपाय

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट, 13 अक्टूबर 2025

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. 488 Kolkata FF 0

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)