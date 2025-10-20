Kolkata FF Live Winning Numbers Released: कोलकाता फटाफट, 20 अक्टूबर 2025 के नतीजों का इंतजार बेसब्री से हो रही है, लेकिन दीपावली की वजह से यह खेल आज बंद रहेगा. सट्टा मटका टाइप यह गेम प. बंगाल में बहुत लोकप्रिय है और हर दिन हजारों लोग इसमें भाग लेते हैं. प्रतिभागी आज के विजेता नंबर आधिकारिक वेबसाइट kolkataff.com और kolkataff.in पर देख सकते हैं. कोलकाता फटाफट लॉटरी (Kolkata Fatafat Result) आठ राउंड या "बाजी" में खेली जाती है. आज की पहली बाजी सुबह 10:03 बजे और आखिरी बाजी रात 8:33 बजे घोषित की जाएगी.

हालांकि, विशेषज्ञ ऐसे खेलों में जिम्मेदारी से भाग लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह सट्टेबाजी (Satta Matka) का एक ऐसा रूप है जिसमें वित्तीय जोखिम शामिल होता है. केवल राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लॉटरी में ही भाग लेना सबसे अच्छा है.

ये भी पढें: Dpboss Satta Matka: अवैध होने के बावजूद क्यों जारी है सट्टा मटका का खेल?

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. Kolkata FF

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)