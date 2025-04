VIDEO: पुणे के कोंढवा बुद्रुक की एक बिल्डिंग की पानी की टंकी पर चढ़ा मानसिक बीमार युवक, नीचे उतारने गए लोगों पर जमकर बरसाई लोहे की रॉड

पुणे, महाराष्ट्र: पिछले दिनों मुंबई में एक मानसिक बीमार शख्स एक उंची जगह पर चढ़ गया था. जिसको उतारने की कोशिश में ये शख्स नीचे कूद गया था. एक बार फिर अब पुणे के कोंढवा बुद्रुक परिसर की एक बिल्डिंग की पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया. ये शख्स हाथ में लोहे की रॉड लेकर चढ़ा था. इस युवक के ऊपर चढ़ने के बाद घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई.

फायर ब्रिगेड ने उसको नीचे उतारने की कोशिश की तो ये शख्स उनपर ही रॉड से हमला करने लग गया. इसके बाद कोई भी इसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया.ये भी पढ़े:Pune Shocker: राम नवमी पर पुणे में फायर स्टंट बना हादसा, कलाकार की हालत गंभीर; VIDEO

बिल्डिंग पर चढ़ा युवक

A mentally unstable person, who climbed onto the water tank of a four-story residential building in Kondhwa Budruk, armed with an iron rod, was safely rescued by the fire brigade. The man posed a threat to residents by attacking those who attempted to approach him. Firefighters… pic.twitter.com/FgrOlLsCyw

