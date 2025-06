Kylian Mbappe Milestone: जर्मनी के खिलाफ नेशंस लीग में किलियन एम्बाप्पे ने रचा इतिहास, फ्रांस के लिए 50+ गोल करने वाले बने तीसरे खिलाड़ी

France National Football Team vs Germany National Football Team Match Scorecard: यूरोपीय फुटबॉल में एक और ऐतिहासिक लम्हा जुड़ गया, जब स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बाप्पे ने UEFA नेशंस लीग 2024–25 के तीसरे स्थान के मुकाबले में जर्मनी के खिलाफ गोल दागकर फ्रांस के लिए 50 या उससे अधिक गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया. यह मुकाबला रविवार को जर्मनी और फ्रांस के बीच खेला गया, जिसमें एम्बाप्पे ने शानदार फॉर्म में रहते हुए अपनी टीम के लिए पहला गोल किया और इसी के साथ उनका फ्रांस की राष्ट्रीय टीम के लिए कुल गोलों का आंकड़ा 50 पार कर गया. कब से शुरू होगा FIFA क्लब वर्ल्ड कप? जानिए शुरू होने की तारीख, टीमें, वेन्यू, लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी सारे डिटेल्स

थियरी हेनरी और ओलिवियर जिरू के क्लब में हुई एंट्री

किलियन एम्बाप्पे अब फ्रांस के उन दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए 50 या उससे अधिक गोल किए हैं. उनसे पहले ये उपलब्धि सिर्फ दो खिलाड़ियों के नाम थी. थियरी हेनरी (51 गोल) और ओलिवियर जिरू (57 गोल). एमबाप्पे अब उनसे केवल कुछ ही गोल पीछे हैं और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वे जल्द ही इस सूची में शीर्ष पर आ सकते हैं. हाल ही में पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) को छोड़कर रियल मैड्रिड से जुड़ने वाले एम्बाप्पे की यह उपलब्धि उनके करियर के सबसे सुनहरे पलों में से एक है. 25 वर्षीय इस स्ट्राइकर ने बेहद कम उम्र में यह मुकाम हासिल किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि वह आने वाले वर्षों में फ्रांस की फुटबॉल विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं.

किलियन एम्बाप्पे ने फ्रांस के लिए 50 अंतरराष्ट्रीय गोल पूरे किए

⭐️🇫🇷 Kylian Mbappé scores and reaches 50 goals with the French national team!

7 to go and become the best goalscorer ever for his country. pic.twitter.com/MLDKec0KSp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025