Weather Forecast: होली पर दिल्ली में बारिश, वीकेंड पर जारी रह सकती हैं बौछारें; पढ़ें मौसम का पूर्वानुमान

दिल्ली वालों ने इस बार होली की मस्ती के साथ-साथ हल्की बारिश का भी आनंद लिया. शुक्रवार को राजधानी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि अगले कुछ घंटों तक हल्की बारिश के साथ तेज़ हवाएं (30-40 किमी/घंटा) और गरज-चमक जारी रहेगी.

होली के दिन सुबह दिल्ली-एनसीआर में साफ आसमान था, और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक था. हालांकि, दोपहर होते-होते बादल छाने लगे और शाम तक कई इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत दिला दी.

IMD के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा. शनिवार (15 मार्च) को भी हल्की बारिश के साथ गरज और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

#Holi celebration is almost over now it's the turn of our rain forecast to come true. #Rain has occurred over #Hisar #Bhiwani #Rohtak #Jhajjar. Now it is the turn of the #Delhi and NCR. Get ready for rain. #HoliCelebration #Holi2025 #DelhiRain @SkymetWeather @JATINSKYMET pic.twitter.com/0jidcsf351

— Mahesh Palawat (@Mpalawat) March 14, 2025