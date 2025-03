Ramadan 2025: रमज़ान के पाक महीने की शुरुआत पर PM मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमज़ान के पाक महीने की शुरुआत पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "जैसे ही रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, यह हमारे समाज में शांति और सद्भाव लेकर आए. यह पवित्र महीना आत्मचिंतन, कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है, जो हमें करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की याद दिलाता है."

रमज़ान इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं. यह महीना संयम, आत्मअनुशासन और परोपकार का संदेश देता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल की तरह इस बार भी रमज़ान पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया है.

रमज़ान इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण महीना माना जाता है. यह इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना होता है, जिसे उपवास (रोज़ा), इबादत और आत्मसंयम के लिए जाना जाता है. इस महीने को विशेष रूप से इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि इसी दौरान इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान का अवतरण हुआ था.

