क्या लखनऊ कोर्ट के जज ने राहुल गांधी के साथ ली सेल्फी? अमित मालवीय का दावा निकला फर्जी, फैक्ट चेक में हुआ खुलासा

15 जुलाई 2025 को बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि लखनऊ कोर्ट के जज अलोक वर्मा ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली है. उन्होंने लिखा, "यह वही जज हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ हमारी सेना के अपमान से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे हैं. इन्हें खुद को इस केस से अलग कर लेना चाहिए." इसके बाद यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए.

एडिटेड Video से फैलाया जा रहा झूठ; विदेश मंत्री ने नहीं मानी पाकिस्तान के साथ जंग में राफेल के नुकसान की बात.

कुछ ही घंटों में फैक्ट चेकर्स और कांग्रेस प्रवक्ताओं ने इस दावे की सच्चाई सामने रख दी. दरअसल, जो व्यक्ति राहुल गांधी के साथ फोटो में दिख रहा है वह कोई जज नहीं, बल्कि लखनऊ के एक वरिष्ठ वकील सैयद महमूद हसन हैं. लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जज अलोक वर्मा की तस्वीरों से तुलना करने पर भी स्पष्ट हो गया कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति वही नहीं है.

🚨 Fake News Alert 🚨

BJP IT cell head Amit Malviya shared a photo claiming the judge hearing the case against Rahul Gandhi is taking a selfie with him.

He is lawyer Mahmood Hasan, not the judge. pic.twitter.com/FfKyFEvsqb

— Abhishek (@AbhishekSay) July 15, 2025