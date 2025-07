पुणे में पत्रकार पर जानलेवा हमला; महिला रिपोर्टर स्नेहा बर्वे को डंडे से पीटा, कांग्रेस ने फडणवीस सरकार को घेरा

महाराष्ट्र के पुणे जिले के निगोठवाड़ी गांव में 4 जुलाई को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें पत्रकार स्नेहा बर्वे को लकड़ी के डंडे से बुरी तरह पीटा गया. स्नेहा बर्वे, जो ‘समर्थ भारत’ और SBP यूट्यूब चैनल की संस्थापक और संपादक हैं, गांव के नदी क्षेत्र में अवैध निर्माण पर रिपोर्टिंग कर रही थीं, तभी उन पर हमला किया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि स्नेहा बर्वे पर बार-बार डंडे से हमला किया गया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गईं. हमले के दौरान उनका कैमरामैन अजाज शेख भी पिटाई का शिकार हुआ, जब हमलावरों ने देखा कि पूरी घटना रिकॉर्ड हो रही है.

पुलिस ने बयान में कहा है कि वह मामले की जांच कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, वीडियो साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों की मौजूदगी के बावजूद अब तक की ढीली कार्रवाई ने प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं.

This country is beyond repair! Journalist Sneha Barve was beaten by a rod while she was reporting on illegal construction activity near Pune.

Law and order in Maharashtra is a joke.@MumbaiPolice pic.twitter.com/eLmvuiiGnX

