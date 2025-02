Mahakumbh 2025: प्रयागराज जंक्शन यात्रियों की भीड़ के कारण बंद? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया सच

प्रयागराज: महाकुंभ मेले के चलते प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगीं कि प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है. इससे यात्रियों में भ्रम की स्थिति बन गई, खासकर तब जब यह घोषणा की गई कि प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 14 फरवरी तक बंद रहेगा.

हालांकि, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन अफवाहों को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रयागराज जंक्शन पूरी तरह से चालू है और यात्रियों को इस तरह की गलत खबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा, "जंक्शन बंद होने की अफवाहों पर विश्वास न करें."

रेल मंत्री के अनुसार, महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं. इनमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, फाफामऊ, नैनी, सुबेदारगंज, झूसी, प्रयाग, प्रयागराज रामबाग शामिल हैं.

Yesterday, 12.5 lakh pilgrims were facilitated and a record 330 trains departed from Prayagraj Mahakumbh area stations. Today, 130 trains have departed from the mela area so far.

All Mahakumbh mela railway stations are operating smoothly. pic.twitter.com/XwuyROinR8

