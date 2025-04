What is UMEED Act: मोदी सरकार ने बदला एक और नाम! जानें क्या है 'उम्मीद एक्ट' और यह कैसे करेगा काम? (Watch Video)

Photo- @BJPMinMorcha/X

What is UMEED Act: वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) बिल में बड़े बदलाव किए हैं. इस बिल को अब 'UMEED एक्ट' (Unified Management, Empowerment, Efficiency, and Development) नाम दिया गया है. संसद में आज इस पर चर्चा हो रही है और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल है. इस नए कानून का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना और विवादों को कम करना है.

लंबे समय से वक्फ बोर्डों पर पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के आरोप लगते रहे हैं. लेकिन UMEED एक्ट के जरिए इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई है.

UMEED एक्ट क्या है?

'महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा'

सरकार का कहना है कि इस कानून से वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे गड़बड़ियों और विवादों को रोका जा सकेगा. इससे यह साफ होगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन है और कौन नहीं. इससे बेनामी संपत्तियों और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी. इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे महिलाओं को भी वक्फ प्रबंधन में भागीदारी का मौका मिलेगा.

इस एक्ट को लेकर समाज के अलग-अलग तबकों की राय बंटी हुई है. कुछ लोग इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि इसे और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है. विपक्षी दल भी इस पर अपनी राय रख रहे हैं और इसमें कुछ संशोधन की मांग कर सकते हैं.

एक्ट लागू होने पर क्या होगा?

बहरहाल, अगर यह एक्ट लागू होता है, तो यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने के साथ-साथ मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पारदर्शिता लाने में बड़ी भूमिका निभाएगा. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि संसद में इस पर क्या नतीजा निकलता है.