Kashi Vishwanath Temple Plastic Ban: पर्यावरण को लेकर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का बड़ा फैसला, मंदिर परिसर में आज से प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध

Kashi Vishwanath (Photo Credits WC)

Kashi Vishwanath Temple Plastic Ban: काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है. मंदिर परिसर में आज, 10 अगस्त से प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध पहले सावन माह से लागू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन आज से यह पूरी तरह से प्रभावी हो गया है.

काशी विश्वनाथ मंदिर में आज से प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध

मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह निर्णय लिया गया कि श्रद्धालु अब प्लास्टिक में प्रसाद या जल नहीं लेकर आ सकेंगे. श्रद्धालुओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे छोटे लकड़ी के बर्तन में प्रसाद या जल लेकर आएं. Akshara Singh Visits Kashi Vishwanath: भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह पहुंचीं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें (View Pics)

प्लास्टिक में सामग्री लाने पर मंदिर में प्रवेश नहीं

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ब्रिजभूषण मिश्रा ने बताया कि यदि कोई श्रद्धालु प्लास्टिक में कोई सामग्री लेकर मंदिर में प्रवेश करता है, तो उसे मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस निर्णय का उद्देश्य मंदिर के परिसर और आसपास के क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त करना है, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके.

6 जुलाई को लिया गया था फैसला

यह निर्णय 6 जुलाई को वाराणसी मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित समन्वय बैठक में लिया गया था, जिसमें सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद यह समाधान तय किया गया. मिश्रा ने कहा कि अब फूल, दूध और अन्य पूजा सामग्री को प्लास्टिक के बजाय पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों में लाना होगा.