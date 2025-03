VIDEO: पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने साड़ी और स्लीपर पहनकर लंदन के हाइड पार्क में की जॉगिंग, अधिकारीयों को भी लगानी पड़ी दौड़

CM Mamta Banerjee : पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ब्रिटेन के दौरे पर है. इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सीएम लंदन के हाइड पार्क में जॉगिंग करते हुए दिखाई दे रही है. सीएम ममता के साथ उनके सिक्योरिटी और दुसरे अधिकारी भी दौड़ रहे है. इस दौरान उनका सिंपल लुक ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

इस दौरान सीएम सफेद साड़ी, एक काला कोट और स्लीपर में दिखाई दे रही है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @pooja_news नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

सीएम ममता बनर्जी ने की लंदन में जॉगिंग

#Watch: #WestBengal CM #MamataBanerjee on her morning jog around Hyde Park, #London pic.twitter.com/MzmIi5Ma7B

— Pooja Mehta (@pooja_news) March 24, 2025