Sri Lanka Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Scorecard: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम वनडे ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला 27 अप्रैल(रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जाना था. महिला त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 के उद्घाटन मैच श्रीलंका बनाम भारत के बीच टॉस बारिश के कारण विलंबित हो गया है. मौसम आज मैच के लिए अनुकूल नहीं दिख रहा है. आसमान में अंधेरा छाया हुआ है और हालात थोड़े खतरे भरे नजर आ रहे हैं. फिलहाल मैदान पर कवर बिछा दिए गए हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

श्रीलंका महिला बनाम भारतीय महिला मैच में बारिश चलते टॉस में देरी

The weather seems to be unfriendly today for the opening game of the Women's tri nation series Sri Lanka vs. India. It's not just dark but a bit threatening, too. pic.twitter.com/1jYpnnIu23

— Roshan Abeysinghe (@RoshanCricket) April 27, 2025