OPPO A5 Pro 5G भारत में 24 अप्रैल को लॉन्च होगा. यह MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा। Oppo A5 Pro 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.67-इंच की डिस्प्ले होगी. डिवाइस ColorOS 15 पर चलेगा और IP69 रेटिंग के साथ आएगा. OPPO A5 Pro 5G 45W SuperVOOC फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,800mAh यूनिट के साथ आएगा. कैमरा फीचर्स में पीछे की तरफ 50MP वाइड-एंगल प्राइमरी लेंस और 8MP फ्रंट कैमरा के साथ डुअल रियर सेटअप शामिल होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्मार्टफोन को भारत में 17,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

ओप्पो A5 प्रो 5G भारत में 24 अप्रैल को होगा लॉन्च

Meet the new powerhouse in the durable champion family — OPPO A5 Pro 5G, launching on 24th April 2025! Made to survive the slips, splashes, and surprises.#OPPOA5Pro5G #AStepAhead #DurableChampionFamily pic.twitter.com/tE0bvTVaDn

— OPPO India (@OPPOIndia) April 18, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)