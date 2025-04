17 साल के लड़के ने कराया दुनिया का पहला 'स्पर्म रेस', प्रजनन स्वास्थ्य पर बढ़ाई जागरूकता

लॉस एंजिल्स में एक 17 वर्षीय हाई स्कूल छात्र ने दुनिया का पहला ‘स्पर्म रेस’ आयोजित करके सभी का ध्यान आकर्षित किया. यह आयोजन न केवल मजेदार और हास्यास्पद था, बल्कि यह पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दों को उजागर करने का एक अनोखा तरीका भी था.

इस अजीबोगरीब आयोजन के पीछे था एरिक झू, एक किशोर जिसने इस प्रतिस्पर्धा के आयोजन के लिए एक मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए. एरिक ने यह विचार तब लिया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ी, जिसमें दावा किया गया था कि पिछले 50 सालों में पुरुषों के शुक्राणु की संख्या आधी हो गई है. एरिक का कहना था, "मैंने सोचा कि अगर ऐसा जारी रहा, तो भविष्य में लोग बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे. मैं कुछ मजेदार करना चाहता था, लेकिन साथ ही लोगों को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में भी सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता था."

शुक्रवार रात को आयोजित इस स्पर्धा में, प्रतियोगियों से पहले एकत्र किए गए वीर्य के नमूनों को दो मिलिमीटर लंबी ट्रैक पर रखा गया. एक व्यक्ति ने लैब कोट पहनकर पाइपेट्स का उपयोग कर रेस की शुरुआत की. यह कार्रवाई 100 गुना बढ़ाकर एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्क्रीन पर दिखाई गई, जहां रंगीन 3D एनीमेशन के साथ रेस के परिणामों को स्ट्रीम किया गया.

हालांकि यह विज्ञान और मनोरंजन का मिश्रण था, लेकिन झू का संदेश गंभीर था. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता का विषय है. वे कहते हैं, "मैं किसी प्रजननवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि लोग अपनी सेहत के बारे में सोचें." उन्होंने यह भी बताया कि जीवनशैली के साधारण बदलाव, जैसे अच्छी नींद लेना, ड्रग्स से बचना, और स्वस्थ आहार से शुक्राणु स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है.

Live clip comparisons between 3D and raw footage, along with an in-depth bio doc, will be published this weekend to show results and verifications of the races— Sperm Racing (@spermracing) April 26, 2025