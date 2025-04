कोनाजे पुलिस ने केएसआरटीसी के बस कंडक्टर प्रदीप कशप्पा नायकर (35) को गिरफ्तार किया है. वीडियो सामने आने के बाद उसे मंगलुरु में चलती बस में एक महिला यात्री को गलत तरीके से छूते हुए दिखाया गया. फुटेज में दो लड़कियां बैठी हुई हैं, जिनमें से एक कॉरिडोर वाली सीट पर सो रही है, जबकि कंडक्टर झुककर उसे गलत तरीके से छूता है. वीडियो के प्रसारित होने के बाद, शहर के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने पुष्टि की कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 और 75 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. केएसआरटीसी मंगलुरु डिवीजन के वरिष्ठ मंडल नियंत्रक राजेश शेट्टी ने कहा कि वीडियो मिलने के 15 मिनट के भीतर कंडक्टर को निलंबित कर दिया गया. अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जांच चल रही है. यह भी पढ़ें: नशे में नाबालिग लड़की के स्तन को छूने की कोशिश बलात्कार का प्रयास नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

A KSRTC conductor was caught sexually harassing a sleeping woman passenger on a bus near Mangaluru. The incident, recorded by a passenger, went viral, leading to the conductor's immediate removal from duty.#KSRTC #Mangaluru #SexualHarassment #BreakingNews #PublicTransport pic.twitter.com/WHJuLT4UCX

— LetsTalkMedia (@LetsTalkMedia_) April 25, 2025