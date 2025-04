J&K: पाकिस्तान में मौजूद लश्कर आतंकवादी का घर ध्वस्त, पहलगाम हमले के बाद ताबड़तोड़ एक्शन | Video

श्रीनगर: पिछले 48 घंटों में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों और जिला प्रशासन ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी और कई घायल हुए थे, के बाद यह कदम उठाया गया है. शनिवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कलारूस इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी फारूक अहमद तड़वा का घर सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया. फारूक इस समय पाकिस्तान में है और वहीं से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल बताया जा रहा है. उसका घर एक बड़े धमाके के जरिए गिराया गया.

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर में ट्रेकिंग गतिविधियां बंद, कुपवाड़ा में आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त.

फारूक के घर के अलावा, अन्य आतंकवादियों के घरों को भी निशाना बनाया गया. इनमें अनंतनाग के ठोकरपोरा के आदिल अहमद ठोकर, पुलवामा के मुर्रान के अहसन उल हक शेख, त्राल के आसिफ अहमद शेख, शोपियां के छोटीपोरा के शाहिद अहमद कुट्टे और कुलगाम के माटलहामा के जाहिद अहमद गनी के घर शामिल हैं.

#BREAKING: India has just blasted the house of Lashkar e Tayyiba terrorist Farooq Ahmed Teedwa r/o Narikoot Kalaroos, Kupwara of North Kashmir. Farooq is currently in Pakistan and involved in working with Pakistan Army to kill innocent civilians in Kashmir. pic.twitter.com/pAgpSYC1l0

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 26, 2025