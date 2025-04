Sri Lanka Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Scorecard: श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम वनडे ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला 27 अप्रैल(रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जाना हैं. इससे पहले खराब मौसम के कारण टॉस में देरी हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है. कोलंबो से एक बड़ी अपडेट सामने आई है. बारिश थम चुकी है और अब खेल की शुरुआत की तैयारी की जा रही है. टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे होगा, जबकि मैच दोपहर 12:00 बजे शुरू होगा. मौसम की बाधा के चलते मुकाबला 39 ओवर प्रति पारी तक सीमित कर दिया गया है.

कोलंबो में थमी बारिश

🚨 Update from Colombo 🚨

The toss in #TeamIndia's opening match of the #WomensTriNationSeries2025 has been delayed due to bad weather.

Stay tuned for further updates.

Follow the match ▶️ https://t.co/nET6V3RqM5

📸 SLC pic.twitter.com/hxiVp7gp2T

— BCCI Women (@BCCIWomen) April 27, 2025