क्या अदनान सामी भी जाएंगे पाकिस्तान? सिंगर ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री को दिया मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली: हाल ही में सिंगर अदनान सामी ने पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी को करारा जवाब दिया है. फवाद चौधरी ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के निर्देश पर तंज कसते हुए सवाल किया था कि "अदनान सामी का क्या?" इसी के जवाब में अदनान सामी ने एक पोस्ट शेयर कर फवाद चौधरी को "अनपढ़ बेवकूफ" कहा है.

अदनान सामी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "इस अनपढ़ बेवकूफ को कौन बताएगा!" इसके साथ ही उन्होंने हंसने वाला इमोजी भी शेयर किया. अदनान सामी ने साफ कर दिया कि उनका पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि अदनान सामी को दिसंबर 2015 में भारतीय नागरिकता मिली थी. उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और उन्होंने पढ़ाई भी वहीं से की थी. उनके माता-पिता पाकिस्तानी थे, लेकिन उन्होंने खुद भारतीय नागरिकता अपनाई है.

गौरतलब है कि अदनान सामी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का लंबे समय से हिस्सा रहे हैं. 'लिफ्ट करा दे', 'कभी तो नजर मिलाओ' और 'सुन जरा' जैसे उनके गाने आज भी फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. 2015 में सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' का सुपरहिट गाना 'भर दो झोली मेरी' भी अदनान सामी ने ही गाया था, जिसे खूब सराहा गया.

Even that you didn’t get right you dumb Ass…My roots are from Peshawar- Not Lahore!! To think that you were Minister of (Mis) Information and have no knowledge about any information!!!! Meri tho hawa nikal gaee- Tu abhi bhi Balloon hai! And you were Minister of Science?… Was… https://t.co/QRuRggBPuO

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) April 26, 2025