VIDEO: परिवार के लिए महिला ने ट्रेन के दरवाजे को किया ब्लॉक, चीनी रेलवे अधिकारियों से भी भिड़ी, आरोपी गिरफ्तार

शेनझेन स्टेशन पर एक 43 वर्षीय चीनी महिला द्वारा ट्रेन के दरवाजे को ब्लॉक करने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. इस वीडियो में महिला को रेलवे अधिकारियों से शारीरिक रूप से संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है. वह अपने शरीर का उपयोग करके दरवाजे को खुला रखने की कोशिश करती है और अपने दोस्तों को जल्दी करने के लिए इशारा करती है. स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा बार-बार समझाने के बावजूद, महिला आक्रामक बनी रही, यहां तक कि इस दौरान वह शांति से अपना फोन भी चेक करती रही.

अधिकारियों ने उसे ट्रेन में घुसाने की कोशिश की, ताकि समय पर ट्रेन रवाना हो सके, लेकिन महिला ने इसका विरोध किया. आखिरकार, महिला के दोस्त ट्रेन में चढ़े और ट्रेन बिना किसी देरी के रवाना हो गई. इस घटना के बाद, स्थानीय अधिकारियों ने महिला को शियामेन में गिरफ्तार किया और उसे ट्रेन संचालन में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. चीन के सख्त परिवहन कानूनों के तहत यह एक गंभीर अपराध है, जो सुरक्षा और समय की पाबंदी को लेकर कड़ी सजा निर्धारित करता है.

Passenger of HSR in China tried to stop the train from departing so that her family members who arrived late could board it. pic.twitter.com/Nrj08y7gi0

— @ (@anthraxxx781) April 19, 2025